Медведев назвал «план победы» Зеленского «планом» для победы
«Мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, который он представил в Верховной Раде 16 октября, следует расценивать как «план» для победы, что буквально означает марихуану, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, слово «план» в данном контексте стоит воспринимать как жаргонное наименование разных видов курительной «травы».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный президентом Украины «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru