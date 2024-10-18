Медведев назвал «план победы» Зеленского «планом» для победы

«Мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, который он представил в Верховной Раде 16 октября, следует расценивать как «план» для победы, что буквально означает марихуану, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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По мнению Медведева, слово «план» в данном контексте стоит воспринимать как жаргонное наименование разных видов курительной «травы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный президентом Украины «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Медведев

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