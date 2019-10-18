Киев принял все законы по амнистии в рамках «Минска» не для всех

Киев принял все требуемые законы для амнистии участников вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде. По его словам, законы приняты во исполнение минских соглашений, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Боднар, амнистия станет возможной исключительно после того, как на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся местные выборы. Решение, при этом, будет принимать суд. Амнистии не подлежат лица, признанные виновными в совершении военных преступлений, а также причастные к крушению малайзийского Boeing под Донецком летом 2014 года.