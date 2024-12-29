Киев пожаловался ЕС из-за угроз Словакии

Украинские власти обратились к Европейскому союзу и Энергетическому сообществу после слов главы правительства Словакии Роберта Фицо о возможных ответных мерах из-за прекращения транзита российского газа, сообщает в Telegram Минэнерго Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Германа Галущенко.

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Отмечается, что намерение Словакии остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа «будет грубым нарушением европейских регуляций». Галущенко отметил, что у Украины существует механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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