Путин заявил о готовности России продолжать поставки газа через Украину
Россия готова к поставкам газа через Украину по контракту с любым контрагентом, однако в условиях иска от Киева это не представляется возможным. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин после заседания Евразийского экономического союза, трансляция доступна на официальном сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда поддерживала деполитизацию экономики и поставки газа в Европу.
Российский лидер напомнил, что Россия продолжала поставки газа через Украину в течение всей спецоперации, они прекратятся по инициативе украинской стороны, мотивация которой непонятна. При этом заключить договор по транзиту газа через Украину за несколько дней до Нового года заключить уже не получится, подчеркнул Путин.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru