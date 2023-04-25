Киев потребовал от НАТО обозначить сроки вступления в альянс
В 2023 году Североатлантический альянс должен внести ясность по срокам присоединения Украины, написал в статье для журнала Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киеву необходимо письменное заявление членов НАТО. В документе должен содержаться план по вхождению Украины в блок, считает дипломат.
Кулеба отметил, что Запад мог бы озвучить сроки в ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Украина «более чем готова» к членству в альянсе, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru