Киев потребовал от НАТО обозначить сроки вступления в альянс

В 2023 году Североатлантический альянс должен внести ясность по срокам присоединения Украины, написал в статье для журнала Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Киеву необходимо письменное заявление членов НАТО. В документе должен содержаться план по вхождению Украины в блок, считает дипломат.

Кулеба отметил, что Запад мог бы озвучить сроки в ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Украина «более чем готова» к членству в альянсе, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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