Киев потерял порядка 300 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Отмечается, что на Купянском направлении была поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщило, что насильно мобилизованных украинцев свозят в район Купянска. По его данным, зачастую эти мужчины находятся в наручниках, их привозят на специализированном автотранспорте, многие из них приезжают в домашней одежде, сообщает НСН.

