Киев потерял порядка 300 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял порядка 300 военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что на Купянском направлении была поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области.
Ранее РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщило, что насильно мобилизованных украинцев свозят в район Купянска. По его данным, зачастую эти мужчины находятся в наручниках, их привозят на специализированном автотранспорте, многие из них приезжают в домашней одежде, сообщает НСН.
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