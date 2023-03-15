Киев потерял порядка 300 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял порядка 300 военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Российские военные частично взяли под контроль промзону на Купянском направлении

Отмечается, что на Купянском направлении была поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщило, что насильно мобилизованных украинцев свозят в район Купянска. По его данным, зачастую эти мужчины находятся в наручниках, их привозят на специализированном автотранспорте, многие из них приезжают в домашней одежде, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры