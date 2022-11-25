Киев попросил Запад предоставить дизель и газ

Мосгордума обсудила увеличение штрафов для шумных водителей За рулем автомобиля, сбившего женщину в Москве, оказался подросток без прав Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР Около 35 тысяч мам нашли работу при поддержке московской службы занятости Декабрьские морозы ждут жителей Москвы в выходные