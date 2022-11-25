Киев попросил Запад предоставить дизель и газ

Власти Украины обратились к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ. Об этом пишет газета Financial Times.

В офисе Зеленского заявили, что электричество подаётся во все области Украины

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию, встреча проходила в здании офиса главы государства.

«Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ», — указывает газета.

В Киеве подчеркнули, что это необходимо, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЭнергетикаВладимир ЗеленскийУкраина
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