Киев попросил Запад предоставить дизель и газ
Власти Украины обратились к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительный газ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию, встреча проходила в здании офиса главы государства.
«Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить... дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ», — указывает газета.
В Киеве подчеркнули, что это необходимо, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии.
Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением, пишет Ura.ru.
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