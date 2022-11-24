В офисе Зеленского заявили, что электричество подаётся во все области Украины

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале заявил, что электричество подано во все области Украины.

Замглавы офиса Зеленского назвал критической ситуацию с электричеством на Украине

По его словам, в первую очередь электроэнергией были обеспечены объекты критической инфраструктуры.

«Сейчас идёт уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», - написал он, добавив, что имеющийся уровень мощности пока позволяет подключать электричество бытовым потребителям на пару часов.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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