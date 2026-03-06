В ЕС заявили, что Украина не сможет вступить в сообщество к 2027 году

Украина не сможет вступить в Евросоюз к 2027 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Bloomberg.

По словам Кос, членство Киева невозможно к 2027-му в рамках существующей процедуры, пишет RT.

«Методология, которую мы используем, не подходит для тех сложных времен, в которых мы живем», — отметила еврокомиссар.

При этом Брюссель готовит для Украины некий сценарий постепенного предоставления прав на членство.

Ранее СМИ сообщили, что Франция, Германия и Венгрия не подержали инициативу по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

