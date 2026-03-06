В ЕС заявили, что Украина не сможет вступить в сообщество к 2027 году
6 марта 202611:49
Украина не сможет вступить в Евросоюз к 2027 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Bloomberg.
По словам Кос, членство Киева невозможно к 2027-му в рамках существующей процедуры, пишет RT.
«Методология, которую мы используем, не подходит для тех сложных времен, в которых мы живем», — отметила еврокомиссар.
При этом Брюссель готовит для Украины некий сценарий постепенного предоставления прав на членство.
Ранее СМИ сообщили, что Франция, Германия и Венгрия не подержали инициативу по ускоренному вступлению Украины в ЕС.
Горячие новости
- И. о. ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
- ВС России освободили Сосновое в ДНР
- СМИ: Индия может получить 22 млн баррелей нефти из России
- Союз ТЦ: Возвращение зарубежного «люкса» в РФ ускорит война в Иране
- Даже МЧС не вызвать: Почему не все федеральные трассы обеспечат интернетом
- Число погибших при ударах по Ирану возросло до 1332
- Аронова против Гузеевой: Почему «Новая тёща» отказалась от ставки на хайп
- В ЕС заявили, что Украина не сможет вступить в сообщество к 2027 году
- РКН назвал исчерпывающими разъяснения о незаконности рекламы в Telegram
- На трассе в Калининграде произошло ДТП с девятью автомобилями