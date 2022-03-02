Киев подтвердил проведение второго раунда переговоров с РФ 2 марта

Новая встреча делегации Украины и России будет проведена сегодня вечером в таком же составе, что и ранее. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы прибудет на место встречи в Белоруссии ближе к вечеру. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на успех переговоров, однако не стал делать никаких прогнозов.

Первый этап переговоров Москвы и Киева прошёл в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.

