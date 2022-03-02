Киев подтвердил проведение второго раунда переговоров с РФ 2 марта
Новая встреча делегации Украины и России будет проведена сегодня вечером в таком же составе, что и ранее. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы прибудет на место встречи в Белоруссии ближе к вечеру. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на успех переговоров, однако не стал делать никаких прогнозов.
Первый этап переговоров Москвы и Киева прошёл в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Грузия призвала ускорить процесс принятия страны в ЕС
- ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке
- Организаторы объявили об отмене московского концерта Iron Maiden
- Замглавы МИД РФ Грушко: Есть прямая угроза столкновения России и НАТО
- Дипломат РФ в Болгарии обвинён в шпионаже
- Российский посол не исключил полный разрыв дипотношений РФ и Великобритании
- Льготная ипотека и отсрочка от военной службы. Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли
- Российским паралимпийцам разрешили участвовать в зимних Паралимпийских играх
- Киев подтвердил проведение второго раунда переговоров с РФ 2 марта
- Собянин поручил ускорить реконструкцию Липецкой развязки на МКАД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru