Киев отверг переговоры с Россией и уступки по территориям

Украина не будет вступать в переговоры с Россией и не намерена жертвовать своими территориями ради завершения конфликта. Об этом в эфире радио New Voice заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк пояснил, что у России «отсутствуют реальные намерения к началу переговорного процесса», поскольку она продолжает выдвигать ультимативные требования.

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По его словам, такие условия означают не только потерю Украиной территорий, но и утрату суверенитета и субъектности. Он отметил, что большая часть материалов, обсуждаемых в публичном пространстве, содержит призывы к тому, чтобы Украина уступила и пошла на компромиссы, что, по его мнению, является аморальным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian вновь отказался обсуждать возможность переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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