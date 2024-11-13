Киев отверг переговоры с Россией и уступки по территориям

Украина не будет вступать в переговоры с Россией и не намерена жертвовать своими территориями ради завершения конфликта. Об этом в эфире радио New Voice заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк пояснил, что у России «отсутствуют реальные намерения к началу переговорного процесса», поскольку она продолжает выдвигать ультимативные требования.