Киев отозвал посла при СЕ после резолюции по России
Украина отзывает своего посла при Совете Европы после резолюции, дающей России возможность вернуться в ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин.
По его словам, Совет Европы потерял доверие Киева и вернуть его будет крайне сложно.
«Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — цитирует Климкина RT.
Ранее ПАСЕ приняла решение пригласить российскую делегацию к работе на июньской сессии организации, однако сохранила за собой возможность оспаривать полномочия РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в связи с этим, что разочарован решением ПАСЕ, напоминает Ura.ru.
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