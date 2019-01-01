Киев отозвал посла при СЕ после резолюции по России

Украина отзывает своего посла при Совете Европы после резолюции, дающей России возможность вернуться в ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин.

По его словам, Совет Европы потерял доверие Киева и вернуть его будет крайне сложно.

«Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — цитирует Климкина RT.