Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о скором начале переговоров с США по гарантиям безопасности для Киева, пишет издание «Европейская правда».
Ермак заявил, что гарантии безопасности должны быть «конкретными и долговременными». Киеву необходима возможность «побеждать и сдерживать Россию», сказал он.
По словам главы офиса Зеленского, в договоренностях должны быть четко описаны форматы и механизмы поддержки Украины.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине. При этом действия Киева не должны угрожать интересам других стран, подчеркнул он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Чехии сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова
- Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности
- В работе Telegram в России произошел сбой
- Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»
- ЭКОВАС допустило применение силы против мятежников в Нигере
- ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области
- Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны
- На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека
- Пушилин: экипаж остановившего колонну ВСУ танка представят к награде
- СМИ: ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт «Теткино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru