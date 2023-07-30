Киев анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности

Ермак заявил, что гарантии безопасности должны быть «конкретными и долговременными». Киеву необходима возможность «побеждать и сдерживать Россию», сказал он.

По словам главы офиса Зеленского, в договоренностях должны быть четко описаны форматы и механизмы поддержки Украины.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине. При этом действия Киева не должны угрожать интересам других стран, подчеркнул он.

