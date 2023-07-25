Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе
В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщили в Минтранс города.
Возобновить рейд планируют через полчаса, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Накануне движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали четыре раза за последние сутки.
Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная часть сооружения. Погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru