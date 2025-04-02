Келлог заявил о приближении перемирия на Украине

Конфликт на Украине может приблизиться к прекращению огня, но стороны должны достичь соглашения, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, Вашингтон стремится к 30-дневному перемирию, поскольку его достижение усложнит возобновление боевых действий.

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Келлог отметил, что для этого необходимо сформировать перечень условий, устраивающих как Россию, так и Украину.

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп недоволен действиями обеих сторон, но продолжает добиваться прекращения огня и сосредоточен на урегулировании конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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