Келлог заявил о приближении перемирия на Украине
Конфликт на Украине может приблизиться к прекращению огня, но стороны должны достичь соглашения, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
По его словам, Вашингтон стремится к 30-дневному перемирию, поскольку его достижение усложнит возобновление боевых действий.
Келлог отметил, что для этого необходимо сформировать перечень условий, устраивающих как Россию, так и Украину.
Он также подчеркнул, что Дональд Трамп недоволен действиями обеих сторон, но продолжает добиваться прекращения огня и сосредоточен на урегулировании конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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