Келлог заявил о приближении перемирия на Украине

Келлог отметил, что для этого необходимо сформировать перечень условий, устраивающих как Россию, так и Украину.

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп недоволен действиями обеих сторон, но продолжает добиваться прекращения огня и сосредоточен на урегулировании конфликта, передает «Радиоточка НСН».

