Келлог: Разговор Зеленского с Трампом был инициирован Киевом

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом был инициирован украинской стороной. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире телеканала ABC News.

По словам Келлога, президент Украины ранее допустил ошибку во время личной встречи с Трампом в Белом доме, попытавшись, как выразился представитель Вашингтона, «сыграть на публику».