Келлог: Разговор Зеленского с Трампом был инициирован Киевом

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом был инициирован украинской стороной. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире телеканала ABC News.

По словам Келлога, президент Украины ранее допустил ошибку во время личной встречи с Трампом в Белом доме, попытавшись, как выразился представитель Вашингтона, «сыграть на публику».

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Он уточнил, что Зеленскому заранее советовали воздержаться от подобного поведения, однако тот проигнорировал рекомендации и стал активно взаимодействовать с прессой во время визита в Овальный кабинет.

Келлог отметил, что несмотря на недавний инцидент, Трамп «великодушно» согласился на телефонный разговор. По информации Белого дома, беседа продолжалась около часа и касалась возможного сближения позиций Москвы и Киева на переговорах. Пресс-секретарь Каролин Левитт сообщила, что глава США представил новые предложения по вопросам безопасности Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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