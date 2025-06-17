Канцлер Германии допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может стать членом НАТО в долгосрочной перспективе после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, комментируя итоги саммита G7, прошедшего в Канаде.

По словам Мерца, вопрос о вступлении Украины в Альянс уже решен политически, однако в текущих условиях страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО.