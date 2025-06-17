Канцлер Германии допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может стать членом НАТО в долгосрочной перспективе после завершения боевых действий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, комментируя итоги саммита G7, прошедшего в Канаде.
По словам Мерца, вопрос о вступлении Украины в Альянс уже решен политически, однако в текущих условиях страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО.
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться безусловного прекращения огня, а затем приступить к переговорам о мирном соглашении.
Мерц также напомнил, что Украине ранее было предложено членство в Европейском союзе, и соответствующий процесс уже запущен, передает «Радиоточка НСН».
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