Канцелярия Эрдогана: Зеленский посетит Турцию 8 марта
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Турцию в пятницу, 8 марта. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила канцелярия главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лидеры обсудят ход конфликта на Украине. Также Зеленский и Эрдоган затронут вопрос реализации соглашения о зерновом коридоре.
В канцелярии сообщили, что президенты обменяются мнениями о возможностях урегулирования конфликта и обсудят решения, которые могут привести к «прочному миру в регионе».
В конце февраля Эрдоган вновь заявил о готовности организовать переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. Он напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru