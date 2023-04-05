Кандидаты в бойцы ЧВК «Вагнер» пообещали Пригожину взять Бахмут
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с вновь прибывшими кандидатами в бойцы.
«Приветствую парни» На обучение? Надо быстро учиться, а то Бахмут (Артемовск, русское название) не успеете взять», - сказал Пригожин.
«Успеем – успеем! Дело молодое», - ответили парни.
Ранее пресс-служба основателя группы Евгения Пригожина сообщила, что погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) зачислен в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, компенсациями и другими социальными гарантиями, предусмотренными для погибших бойцов.
Военкор погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в центре Санкт-Петербурга. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
Видео с места взрыва опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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