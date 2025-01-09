Канада выделила Украине $440 миллионов на военную помощь
Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 440 миллионов канадских долларов ($305,7 миллиона), сообщается в заявлении правительства страны. Эта помощь была представлена министром национальной обороны Биллом Блэром на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины.
Из общей суммы почти 139 миллионов долларов будут направлены на покупку крупнокалиберных боеприпасов через инициативу Чехии. Около 35 миллионов долларов будет использовано для закупки боеприпасов различного калибра у канадских производителей.
Еще 69,5 миллиона долларов пойдут на производство военных беспилотников в Украине. Также часть средств будет направлена на закупку зимнего снаряжения и камер высокого разрешения для украинских вооруженных сил.
С учетом последнего транша общая сумма военной помощи Украины от Канады достигла 3,13 миллиарда долларов. В ответ на такие поставки Россия заявила, что они только усугубляют конфликт, вовлекают НАТО и могут привести к негативным последствиям для мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru