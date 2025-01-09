Канада выделила Украине $440 миллионов на военную помощь

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 440 миллионов канадских долларов ($305,7 миллиона), сообщается в заявлении правительства страны. Эта помощь была представлена министром национальной обороны Биллом Блэром на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины.

Из общей суммы почти 139 миллионов долларов будут направлены на покупку крупнокалиберных боеприпасов через инициативу Чехии. Около 35 миллионов долларов будет использовано для закупки боеприпасов различного калибра у канадских производителей.