Канада рассматривает возможность отправки на Украину запрещенного оружия

Канадские власти добавили 324 модели огнестрельного оружия в список запрещенных для использования в стране. В рамках этой инициативы рассматривается возможность отправки части оружия в Украину для поддержки ее обороны. Об этом сообщает газета National Post со ссылкой на министра общественной безопасности страны Доминика Леблана.

По его словам, правительство обязалось определить, можно ли пожертвовать часть запрещенного оружия украинским властям для помощи в борьбе за демократию.