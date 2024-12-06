Канада рассматривает возможность отправки на Украину запрещенного оружия

Канадские власти добавили 324 модели огнестрельного оружия в список запрещенных для использования в стране. В рамках этой инициативы рассматривается возможность отправки части оружия в Украину для поддержки ее обороны. Об этом сообщает газета National Post со ссылкой на министра общественной безопасности страны Доминика Леблана.

По его словам, правительство обязалось определить, можно ли пожертвовать часть запрещенного оружия украинским властям для помощи в борьбе за демократию.

Канада поставила Украине ЗРК NASAMS

Помимо этого, был организован принудительный выкуп запрещенного оружия. Владельцам оружия и предприятиям, хранящим его, предоставляется амнистия до октября 2025 года.

Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что предприятия, согласившиеся сотрудничать с министерством обороны страны в рамках данной инициативы, получат компенсацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПоставкиОружиеКанадаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры