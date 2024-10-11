Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн
11 октября 202419:29
Кабинет министров Украины сообщил о подписании соглашения с правительством Канады, согласно которому Украина получит дополнительный кредит на $290,5 млн.
Эти средства направят на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета страны, отмечается в официальном заявлении.
Украинские власти уточнили, что кредит предоставляется на 10 лет под 1,5% годовых, с льготным периодом в 4,5 года.
В целом, с начала конфликта в 2022 году, Канада оказала Украине бюджетную поддержку на сумму более $5 млрд, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru