Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн

Украинские власти уточнили, что кредит предоставляется на 10 лет под 1,5% годовых, с льготным периодом в 4,5 года.

В целом, с начала конфликта в 2022 году, Канада оказала Украине бюджетную поддержку на сумму более $5 млрд, передает «Радиоточка НСН».

