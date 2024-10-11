Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн

Кабинет министров Украины сообщил о подписании соглашения с правительством Канады, согласно которому Украина получит дополнительный кредит на $290,5 млн.

Эти средства направят на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета страны, отмечается в официальном заявлении.

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Украинские власти уточнили, что кредит предоставляется на 10 лет под 1,5% годовых, с льготным периодом в 4,5 года.

В целом, с начала конфликта в 2022 году, Канада оказала Украине бюджетную поддержку на сумму более $5 млрд, передает «Радиоточка НСН».

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