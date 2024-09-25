Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что конференцию посетят главы внешнеполитических ведомств стран, поддерживающих Украину. Участники обсудят важные гуманитарные вопросы, включая возвращение военнопленных.

Москва неоднократно критиковала формулу мира, продвигаемую Киевом, называя ее нереалистичной и призывая учитывать текущую ситуацию на фронте. Российские власти также выразили поддержку мирному плану, предложенному Китаем и Бразилией, который, по мнению Киева, не соответствует их «формуле мира», передает «Радиоточка НСН».

