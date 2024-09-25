Канада анонсировала конференцию по гуманитарным вопросам «формулы мира» Украины
Канадское Министерство иностранных дел объявило о планах провести в конце октября министерскую конференцию, посвященную гуманитарным аспектам «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мероприятие пройдет 30-31 октября 2024 года в совместной организации с Норвегией и Украиной.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что конференцию посетят главы внешнеполитических ведомств стран, поддерживающих Украину. Участники обсудят важные гуманитарные вопросы, включая возвращение военнопленных.
Москва неоднократно критиковала формулу мира, продвигаемую Киевом, называя ее нереалистичной и призывая учитывать текущую ситуацию на фронте. Российские власти также выразили поддержку мирному плану, предложенному Китаем и Бразилией, который, по мнению Киева, не соответствует их «формуле мира», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru