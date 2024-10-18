Канада сообщила о выделении Украине военной помощи на $47 млн

Канада намерена предоставить Украине 64,8 млн канадских долларов ($47 млн) военной помощи. Об этом заявил министр обороны страны Уильям Блэр, передает Reuters.

«Помощь... обеспечит Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты», — указал Блэр.

Средства будут направлены на подготовку украинских бойцов, приобретение огнестрельного оружия, снарядов, защитной экипировки.

Reuters отмечает, что указанная сумма входит в пакет помощи Киеву на 500 млн канадских долларов (почти $362 млн), которые власти Канады обещали выделить в июле.

Между тем в Японии сообщили о планах направить Украине в качестве дополнительной помощи транспортные средства сил самообороны, пишет 360.ru.

