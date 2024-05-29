В Белом доме признали свою причастность к выработке «формулы мира» Украины

Вашингтон причастен к выработке «формулы мира», продвигаемой Украиной. Об этом в ходе специального онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби также отметил, что американская администрация активно привлекала госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана для продвижения этой концепции и работы с другими странами по всему миру для выяснения возможностей ее практической реализации.

Косачев: «Формула мира» Украины говорит о ее неготовности к переговорам

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил перед участниками саммита Группы двадцати так называемый десятипунктовый план по достижению мира, который не учитывал позицию Москвы.

Один из пунктов предполагал полный вывод Вооруженных сил РФ к границам 1991 года и возвращение Украине контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:УкраинаСШАБелый Дом

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