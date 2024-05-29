В Белом доме признали свою причастность к выработке «формулы мира» Украины

Вашингтон причастен к выработке «формулы мира», продвигаемой Украиной. Об этом в ходе специального онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби также отметил, что американская администрация активно привлекала госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана для продвижения этой концепции и работы с другими странами по всему миру для выяснения возможностей ее практической реализации.