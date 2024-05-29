В Белом доме признали свою причастность к выработке «формулы мира» Украины
Вашингтон причастен к выработке «формулы мира», продвигаемой Украиной. Об этом в ходе специального онлайн-брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби также отметил, что американская администрация активно привлекала госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана для продвижения этой концепции и работы с другими странами по всему миру для выяснения возможностей ее практической реализации.
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил перед участниками саммита Группы двадцати так называемый десятипунктовый план по достижению мира, который не учитывал позицию Москвы.
Один из пунктов предполагал полный вывод Вооруженных сил РФ к границам 1991 года и возвращение Украине контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме признали свою причастность к выработке «формулы мира» Украины
- Суд взыщет с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»
- В Пентагоне не опровергли сообщения о потере своего БПЛА в Йемене
- В Кисловодске местного жителя арестовали за поджог венков на мемориале
- ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- В Ленинградской области подросток напал с ножом на продавца из-за денег
- Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест
- СК завел дело после взрыва газового баллона в гостинице в Чебоксарах
- СМИ: С блогера Mellstroy намерены взыскать 10 миллионов рублей
- СМИ: Трамп может сделать Маска своим советником в случае победы на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru