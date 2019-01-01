Кампания по досрочным выборам в Раду стартует на Украине 24 мая
Кампания по досрочным выборам в Верховную Раду Украины стартует 24 мая, заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля, передает «Синьхуа».
Согласно опросам, самой популярной партией на данный момент является «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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