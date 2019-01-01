Кампания по досрочным выборам в Раду стартует на Украине 24 мая

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Свердловский губернатор и екатеринбургский мэр разошлись во мненияхГрадоначальник настаивает на включении сквера в центре Екатеринбурга в опросный лист по выбору места для храмаПозиция мэра и епархии единаЗа что ратуют? За «близость к чаше»

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