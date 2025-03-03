Каладзе лишили звания мастера спорта Украины

В ответ мэр Тбилиси заявил, что этот шаг продиктован внешним влиянием на украинское руководство.

Каладзе получил звание мастера спорта в 1999 году, когда выступал за «Динамо». В числе других спортсменов, лишенных аналогичного звания, оказались чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, переехавшая в Россию, а также каратисты Евгений и Дарья Пилипюк, не вернувшиеся на Украину после турнира в Венеции, передает «Радиоточка НСН».

