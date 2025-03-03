Каладзе лишили звания мастера спорта Украины
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе лишен звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины на своем официальном сайте.
Решение последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда грузинских политиков, включая Каладзе, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
В ответ мэр Тбилиси заявил, что этот шаг продиктован внешним влиянием на украинское руководство.
Каладзе получил звание мастера спорта в 1999 году, когда выступал за «Динамо». В числе других спортсменов, лишенных аналогичного звания, оказались чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, переехавшая в Россию, а также каратисты Евгений и Дарья Пилипюк, не вернувшиеся на Украину после турнира в Венеции, передает «Радиоточка НСН».
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