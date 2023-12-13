Кадыров предрек завершение СВО летом 2024 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что спецоперация России на Украине завершится летом следующего года. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Telegram.

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«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — считает политик.

Он отметил, что российским военным поставили задачу беречь города в зоне спецоперации. В противном случае Россия давно бы взяла Киев под контроль, добавил Кадыров.

Также политик заявил, что Чечня выполнила план по мобилизации на 1500%. Он уточнил, что сформированные батальоны находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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