Кадыров предрек завершение СВО летом 2024 года
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что спецоперация России на Украине завершится летом следующего года. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Telegram.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — считает политик.
Он отметил, что российским военным поставили задачу беречь города в зоне спецоперации. В противном случае Россия давно бы взяла Киев под контроль, добавил Кадыров.
Также политик заявил, что Чечня выполнила план по мобилизации на 1500%. Он уточнил, что сформированные батальоны находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».
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