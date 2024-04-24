Кабмин Украины запретил выдавать паспорта мужчинам за границей
Правительство Украины ввело запрет на выдачу паспортов мужчинам, находящимся за пределами страны. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.
Запрет касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Мера распространяется также на загранпаспорта.
Вводится запрет на пересылку за границу удостоверяющих личность документов.
Ранее в Варшаве украинцы заблокировали центр госпредприятия «Документ» и потребовали выдать им паспорта. В учреждение пришли около 300 мужчин.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, за неявку в военкомат по врученной повестке гражданам грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харькове частично восстановили функционал телевышки
- Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина
- Под Курском в нескольких селах нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА
- Группа Twenty One Pilots перенесла выход альбома Clancy
- Группа Imagine Dragons выпустит новый альбом
- Кабмин Украины запретил выдавать паспорта мужчинам за границей
- «Авито» удалил объявления с книгами, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ
- Россияне стали чаще оформлять брачные договоры
- Одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина
- Количество бронирований отелей в Крыму увеличилось на 20-50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru