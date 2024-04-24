Кабмин Украины запретил выдавать паспорта мужчинам за границей

Запрет касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Мера распространяется также на загранпаспорта.

Вводится запрет на пересылку за границу удостоверяющих личность документов.

Ранее в Варшаве украинцы заблокировали центр госпредприятия «Документ» и потребовали выдать им паспорта. В учреждение пришли около 300 мужчин.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, за неявку в военкомат по врученной повестке гражданам грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает «Радиоточка НСН».

