Военные Украины обвинили граждан в рассылке повесток умершим

Украинцы якобы сами виноваты в том, что происходят рассылки повесток в отношении умерших граждан. По словам военных, причина такой ситуации кроется в том, что люди не обновляют свои данные в ТЦК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

