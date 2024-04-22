Военные Украины обвинили граждан в рассылке повесток умершим
22 апреля 202404:30
Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили граждан страны в том, что умершим отправляют повестки, сообщает ТАСС.
Украинцы якобы сами виноваты в том, что происходят рассылки повесток в отношении умерших граждан. По словам военных, причина такой ситуации кроется в том, что люди не обновляют свои данные в ТЦК.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru