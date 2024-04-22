Военные Украины обвинили граждан в рассылке повесток умершим

Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили граждан страны в том, что умершим отправляют повестки, сообщает ТАСС.

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Украинцы якобы сами виноваты в том, что происходят рассылки повесток в отношении умерших граждан. По словам военных, причина такой ситуации кроется в том, что люди не обновляют свои данные в ТЦК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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