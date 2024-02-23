Кабмин Украины сократил индексацию пенсий
Правительство Украины утвердило индексацию пенсий на 8%, написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, индексация состоится 1 марта. Согласно расчетам кабмина, выплаты повысят в среднем на 8%, что меньше, чем планировалось ранее.
Предыдущие расчеты показывали, что размер пенсий увеличится в среднем на 13%. В 2023 году Шмыгаль утверждал, что средняя пенсия достигнет шести тысяч гривен, теперь же, отметил глава кабмина, размер выплаты составит 5,7 тысячи гривен.
По данным агентства Reuters, Международный валютный фонд (МВФ) достиг на рабочем уровне договоренности с Украиной о выделении $880 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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