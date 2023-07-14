Кабмин Украины собрался повысить цены на алкоголь до 71%

Украинское Министерство экономики разработало проект постановления о значительном повышении цен на алкогольную продукцию, сообщило издание «Экономическая правда».

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Ведомство предложило поднять цены на ликер на 13%. Стоимость игристых вин и газированных винных напитков планируется увеличить на 28%.

Предлагается поднять на 25% цены на виски, джин и ром. Наибольший рост запланирован в обычных винах - плюс 62%, а также в сидре и вермуте - на 71%.

Минэкономики объяснило свою инициативу изменениями в социально-экономической и налоговой сферах. В ведомстве указали на рост стоимости сырья, энергоносителей, а также расходов на оплату труда.

В конце апреля Министерство энергетики Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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