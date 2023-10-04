Кабмин Украины назначил пожизненную стипендию отцу Зеленского
Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского Александру. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Стипендия назначена за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования. На сайте Государственного университета экономики и технологий в Кривом Роге Днепропетровской области отец украинского лидера указан как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения.
Размер стипендии - три прожиточных минимума. В 2023 году на Украине он составлял $72.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что квартиру супруги Зеленского Елены в Ялте выставят на торги, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru