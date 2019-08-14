Кабмин Гройсмана отказался согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав правительства Украины не намерен рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы кабмина Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — цитирует его РИА ФАН.
Просьбу вынести представление на увольнение Кличко подал кабмину офис президента Украины Владимира Зеленского, напоминает телеканал «360».
Конфликт между Кличко и администрацией Зеленского ни для кого не является секретом. Новый президент неоднократно заявлял о том, что намерен сместить оппонента. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью НСН предположил, что Зеленскому удастся сместить Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Последний сможет остаться мэром столицы, исполняя лишь представительские функции.
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