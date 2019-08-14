Кабмин Гройсмана отказался согласовывать увольнение Кличко

Конфликт между Кличко и администрацией Зеленского ни для кого не является секретом. Новый президент неоднократно заявлял о том, что намерен сместить оппонента. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью НСН предположил, что Зеленскому удастся сместить Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Последний сможет остаться мэром столицы, исполняя лишь представительские функции.







