В России призвали усилить контроль за продажей антидепрессантов
Андрей Продеус заявил НСН, что не просто так в обществе в шесть раз увеличилось количество антидепрессантов за последние 5-10 лет.
В России необходимо усилить контроль за продажей антидепрессантов и любых психоактивных веществ, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Не просто так в обществе в 6 раз увеличилось количество антидепрессантов за последние 5-10 лет. Часть из них имеют определенные клинические назначения, тот же габапентин – по чётким рецептурным показаниям. Но когда он доступен, на первом этапе вызывает у принимающего снижение тревожности, потом – некоторую заторможенность, а при больших дозах – галлюциногенный эффект. Эти препараты очень быстро требуют увеличения дозы, чтобы получать тот самый эффект, на который рассчитаны. Как решать? Жёсткими мерами контроля, а потом – пониманием, что мы делаем с подрастающим поколением», - отметил он.
На первых этапах подростки умело скрывают употребление психоактивных веществ, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Маркетплейсы будут нести ответственность за распространение «опасных» препаратов
- «Спартак» потребовал переигровки матча за Суперкубок России
- От конфлитов не спасет: Учитель счел бесполезными уроки этикета в школах
- Врачи призвали отказаться от добровольной госпитализации подростков-наркоманов
- Блокировку продаж нелегальных сим-карт без суда посчитали невозможной
- При детонации беспилотника ВСУ в центре Белгорода пострадали два человека
- Гормональный сон: Врачи призвали сделать мелатонин рецептурным лекарством
- В России призвали усилить контроль за продажей антидепрессантов
- Продеус призвал перестать воспитывать в молодом поколении лень и тревожность
- Психолог раскрыла признаки употребления психоактивных веществ подростком