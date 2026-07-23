В России призвали усилить контроль за продажей антидепрессантов

В России необходимо усилить контроль за продажей антидепрессантов и любых психоактивных веществ, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Не просто так в обществе в 6 раз увеличилось количество антидепрессантов за последние 5-10 лет. Часть из них имеют определенные клинические назначения, тот же габапентин – по чётким рецептурным показаниям. Но когда он доступен, на первом этапе вызывает у принимающего снижение тревожности, потом – некоторую заторможенность, а при больших дозах – галлюциногенный эффект. Эти препараты очень быстро требуют увеличения дозы, чтобы получать тот самый эффект, на который рассчитаны. Как решать? Жёсткими мерами контроля, а потом – пониманием, что мы делаем с подрастающим поколением», - отметил он.

На первых этапах подростки умело скрывают употребление психоактивных веществ, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

