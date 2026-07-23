Маркетплейсы будут нести ответственность за распространение «опасных» препаратов, уже с 1 октября ужесточается проверка лицензий у продавцов, заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Вижу единственный вариант: в вопросах распространения препаратов с психоактивными веществами, вообще рецептурных препаратов, либо содержащих опасные для здоровья вещества, маркетплейсы должны принимать на себя всю полноту ответственности. С 1 октября маркетплейсы должны будут проверять продавцов, наличие у них лицензий. Эти препараты у нас могут продавать только лицензированные аптеки. С ветеринарными препаратами, содержащими такие вещества, та же история. Запрещать продавать рецептурные препараты дистанционно, конечно, нельзя: есть случаи, когда у людей ограничена доступность, и иначе они купить препарат не могут. Но это должна быть строжайшая система контроля со стороны маркетплейсов. На всех этапах, начиная с заказа. Проверять паспорт надо, чтобы не мог несовершеннолетний в принципе такое заказать», - отметил он.

По его словам, в этом случае могут вырасти цены, но вопрос сегодня так не стоит.

«Да, много говорят, что тогда вырастут цены. Коллеги, давайте забудем про то, что маркетплейсы – дешёвая среда для покупки товаров. Нет, это давно уже не так, хотя есть отдельные товары, которые специально преподносят как сверхдешёвые. Но это происходит за счёт искусственного вмешательства площадок в ценообразование, что катастрофично для рынка. Маркетплейсы сегодня сопоставимы с офлайн-розницей, и цены повысятся не сильно - на десятые доли процента», - добавил он.

Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.



