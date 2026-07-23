Песков заявил, что европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия
Европа подстрекает Украину на продолжение боевых действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва открыта для переговорного процесса по Украине. Однако киевский режим «далее подстрекается европейскими столицами» на продолжение конфликта, пишет RT.
«Мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что проведение СВО направлено на то, чтобы на территории Украины не было войск НАТО.
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