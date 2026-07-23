Песков заявил, что европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия

Четверо пострадавших при взрыве бытового газа в Егорьевске госпитализированы

Первый в России беспилотный поезд проехал по БКЛ уже больше 4 тысяч километров

Планируется капитальный ремонт помещения для нового центра госуслуг в Головинском районе

Съемки новой экранизации фильма «Курьер» завершились в Москве

Первый детеныш появился на свет у домашних яков из Московского зоопарка