Песков заявил, что европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия

Европа подстрекает Украину на продолжение боевых действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: У США и Европы разный подход к урегулированию на Украине

Он подчеркнул, что Москва открыта для переговорного процесса по Украине. Однако киевский режим «далее подстрекается европейскими столицами» на продолжение конфликта, пишет RT.

«Мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что проведение СВО направлено на то, чтобы на территории Украины не было войск НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры