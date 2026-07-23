«Спартак» потребовал переигровки матча за Суперкубок России
Московский футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переиграть матч против петербургского «Зенита» за Олимпбет - Суперкубок России. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, передает пресс-служба объединения.
Отмечается, что команда направила протест «в связи с нарушением правил игры судьей».
Матч за суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» прошел 18 июля. Петербургский клуб одержал победу и завоевал трофей, результат игры - 1:1, 4:2 после серии пенальти.
Во время матча главный арбитр Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед серией 11-метровых, было решено, что пенальти будут бить в ворота, за которыми находились болельщики петербургского клуба.
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