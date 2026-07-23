«Спартак» потребовал переигровки матча за Суперкубок России

Московский футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переиграть матч против петербургского «Зенита» за Олимпбет - Суперкубок России. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, передает пресс-служба объединения.

«Зенит» победил «Спартак», завоевав Суперкубок России

Отмечается, что команда направила протест «в связи с нарушением правил игры судьей».

Матч за суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» прошел 18 июля. Петербургский клуб одержал победу и завоевал трофей, результат игры - 1:1, 4:2 после серии пенальти.

Во время матча главный арбитр Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед серией 11-метровых, было решено, что пенальти будут бить в ворота, за которыми находились болельщики петербургского клуба.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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