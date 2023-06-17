Байден: США не станут облегчать Украине путь в НАТО

По его словам, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса.

Сенатор Андрей Клишас отреагировал на заявления американского лидера.

«Старик Байден недоволен украинским контрнаступлением и сообщает, что Украина не станет членом НАТО никогда», - написал политик в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать на лечение в Крым, где чистый воздух, современное медоборудование и одни из лучших специалистов в России, передает «Радиоточка НСН».

