Байден: США не станут облегчать Украине путь в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не станут облегчать Украине путь в НАТО.
По его словам, Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса.
Сенатор Андрей Клишас отреагировал на заявления американского лидера.
«Старик Байден недоволен украинским контрнаступлением и сообщает, что Украина не станет членом НАТО никогда», - написал политик в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать на лечение в Крым, где чистый воздух, современное медоборудование и одни из лучших специалистов в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru