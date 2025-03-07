Италия предложила распространить пятую статью НАТО на Украину

Глава правительства Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью Североатлантического альянса о коллективной обороне на Украину без ее участия в НАТО, сообщает Bloomberg.

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По ее словам, такой шаг стал бы гарантией долгосрочной и эффективной безопасности. Это предложение внесено на обсуждение. Настоящие гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены лишь в контексте Альянса, отметила Мелони.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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