Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз

Италия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки и поддерживает выбранный Киевом путь реформ, заявил президент Серджо Маттарелла. Его слова приводит РИА Новости.

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Маттарелла проводит встречу с украинской делегацией, которую возглавляет премьер-министр Денис Шмыгаль. Италия, в свою очередь, представлена главой внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо и зампредом Совета министров страны Антонио Таяни.

В Риме проходит конференция по восстановлению Украины. На встрече собраны представители около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций, отмечает агентство.

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ФОТО: РИА Новости
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