Италия и ЕБРР выделят €200 млн на восстановление электросетей Украины

Из выделенных €200 млн, €100 млн поступят от итальянской программы сотрудничества, и средства будут использованы для восстановления мощностей главной гидроэлектростанции Украины «Укргидроэнерго» после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта парламентом. Он отметил, что поддержка Киева подтверждается проведением двусторонней конференции по восстановлению Украины в апреле 2023 года, председательством Рима в «Большой семерке» и предстоящей международной конференцией, которую Италия организует в июне 2025 года, передает «Радиоточка НСН».