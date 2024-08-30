Италия и ЕБРР выделят €200 млн на восстановление электросетей Украины
Итальянский Совет министров одобрил законопроект, предусматривающий равное софинансирование с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины на сумму €200 млн, сообщил итальянский МИД.
В ведомстве рассказали, что этот законопроект ратифицирует совместное финансирование, направленное на восстановление электроэнергетической системы Украины.
Из выделенных €200 млн, €100 млн поступят от итальянской программы сотрудничества, и средства будут использованы для восстановления мощностей главной гидроэлектростанции Украины «Укргидроэнерго» после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта парламентом. Он отметил, что поддержка Киева подтверждается проведением двусторонней конференции по восстановлению Украины в апреле 2023 года, председательством Рима в «Большой семерке» и предстоящей международной конференцией, которую Италия организует в июне 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru