Источник счел нелепостью слова о готовности Зеленского объявить войну РФ

Объявление Украины войны России после полутора лет конфликта является нелепостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

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Собеседник издания отметил, что за полтора года ВСУ понесли тяжелые потери. Объявление Киевом войны было бы «оторванной от реальности нелепостью», считает источник.

О готовности президента Украины Владимира Зеленского объявить войну России в среду заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, это произойдет осенью.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал ООН, назвав недостаточным давление членов организации на Россию, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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