Собеседник издания отметил, что за полтора года ВСУ понесли тяжелые потери. Объявление Киевом войны было бы «оторванной от реальности нелепостью», считает источник.

О готовности президента Украины Владимира Зеленского объявить войну России в среду заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, это произойдет осенью.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал ООН, назвав недостаточным давление членов организации на Россию, отмечает «Радиоточка НСН».

