Источник счел нелепостью слова о готовности Зеленского объявить войну РФ
Объявление Украины войны России после полутора лет конфликта является нелепостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.
Собеседник издания отметил, что за полтора года ВСУ понесли тяжелые потери. Объявление Киевом войны было бы «оторванной от реальности нелепостью», считает источник.
О готовности президента Украины Владимира Зеленского объявить войну России в среду заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, это произойдет осенью.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал ООН, назвав недостаточным давление членов организации на Россию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru