Испанский офицер заявил о погибших в Одессе 18 военных из Франции и Британии
В результате удара по Одессе погибли 18 военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии. Об этом на своем YouTube-канале Canal del Coronel заявил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.
По его словам, после запроса на подтверждение ему сообщили, что эти данные верны. Баньос добавил, что еще 25 военнослужащих британской Специальной воздушной службы были ранены. При этом полковник испанской армии в отставке не сообщил конкретную дату удара по Одессе.
Минобороны сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, сражающихся на стороне Киева. Ведомство предостерегало иностранцев от поездок на Украину, подчеркивая, что наемники не имеют права на статус военнопленного.
С начала СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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