Ирландия допустила участие в миротворческой миссии на Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что страна может принять участие в миротворческих инициативах на Украине после возможного прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мартина, окончательное решение будет зависеть от развития ситуации. Он подчеркнул, что Ирландия готова оказать поддержку, в том числе путем участия в миротворческих усилиях.