Ирландия допустила участие в миротворческой миссии на Украине
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что страна может принять участие в миротворческих инициативах на Украине после возможного прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Мартина, окончательное решение будет зависеть от развития ситуации. Он подчеркнул, что Ирландия готова оказать поддержку, в том числе путем участия в миротворческих усилиях.
Помимо этого, глава ирландского правительства заявил о намерении добиваться ускоренного вступления Украины в Евросоюз, отметив, что Киев заинтересован в таком развитии событий, поскольку членство в ЕС может предоставить Украине определенные гарантии безопасности.
Зеленский посетил Ирландию в четверг в рамках поездки в США. Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, передает «Радиоточка НСН».
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