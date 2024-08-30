И.о. командира авиации Украины стал глава командования «Центр» Кривоножко

После отставки Николая Олещука обязанности командующего Воздушными силами ВСУ будет исполнять генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, следует из сообщения Генштаба Украины.

До назначения на новую должность Кривоножко возглавлял воздушное командование «Центр».

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский освободил Олещука от должности командующего авиацией Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 26 августа, украинская армия понесла потерю первого американского истребителя F-16. По информации The Wall Street Journal, истребитель не был сбит, а крушение, вероятно, произошло из-за ошибки пилота, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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