И.о. командира авиации Украины стал глава командования «Центр» Кривоножко
После отставки Николая Олещука обязанности командующего Воздушными силами ВСУ будет исполнять генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, следует из сообщения Генштаба Украины.
До назначения на новую должность Кривоножко возглавлял воздушное командование «Центр».
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский освободил Олещука от должности командующего авиацией Вооруженных сил Украины.
В понедельник, 26 августа, украинская армия понесла потерю первого американского истребителя F-16. По информации The Wall Street Journal, истребитель не был сбит, а крушение, вероятно, произошло из-за ошибки пилота, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru