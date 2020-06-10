Иностранцам вручили младенцев в вышиванках, которых выносили украинки
Иностранные граждане, несмотря на пандемию, карантин и закрытое международное авиасообщение, прилетели на Украину забрать детей, появившихся от суррогатных матерей. Об этом сообщает «Страна.ua».
Гражданам Испании и Аргентины работники центра суррогатного материнства отдали малышей, предварительно одетых в традиционные рубашки с узором — вышиванки.
Ранее уполномоченный по защите детей на Украине Николай Кулеба заявил, что страна становится международным онлайн-магазином с младенцами. Он предложил запретить иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства.
В России запретить суррогатное материнство предлагал сенатор Антон Беляков. По его мнению, коммерческое суррогатное материнство - как проституция.
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