Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что обоих детей ему родила суррогатная мать. При этом исполнитель заявил, что она лишь делала свою «работу», а сами дети принадлежат только ему одному, заявил он в интервью изданию Hello.

Лазарев добавил, что та женщина не приходится биологической матерью его детям. Кроме того, со всеми женщинами, решившими выносить чужого ребенка, тщательно работают психологи.

«В общем, Аня и Никита — только мои дети», - подчеркнул певец.

Ранее Лазарев заявил, что не намерен связывать себя узами брака, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, артист признался, что старается посвящать детям как можно больше времени, однако без помощи нянек ему не обойтись, пишут «Дни.ру».

