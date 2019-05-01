Инаугурация Зеленского состоится утром в понедельник

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, официально вступит в должность. Торжественная церемония начнется в 10 часов утра по московскому времени.

Новый президент примет символы власти: булаву, нагрудный знак и печать.

Начнется инаугурация с объявления председателем Центризбиркома результатов голосования на выборах президента, передают argumenti.ru. После этого Зеленский будет приведён к присяге. Положив одну руку на Конституцию, другую на Пересопницкое Евангелие, он произнесет присягу на верность Украине.

Затем избранный глава государства должен будет поставить свою подпись под текстом присяги, получит удостоверение и символы президентской власти. В завершение Зеленский обратится к народу.

Владимир Зеленский будет шестым лидером Украины.

Ранее глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров в эфире НСН ответил на заявление Зеленского о намерении «освободить родину крымских тaтaр от оккупaции».

