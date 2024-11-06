Маск пообещал улучшить эффективность правительства США
Бизнесмен Илон Маск в случае назначения на официальный пост в США намерен улучшить эффективность правительства страны. Об этом миллиардер заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По мнению бизнесмена, американскому правительству «крайне необходимо» улучшить эффективность, и Маск готов «с радостью» помочь этому.
«У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — указал миллиардер.
Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства назначит Илона Маска на «очень влиятельную должность», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru