Маск пообещал улучшить эффективность правительства США

Бизнесмен Илон Маск в случае назначения на официальный пост в США намерен улучшить эффективность правительства страны. Об этом миллиардер заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По мнению бизнесмена, американскому правительству «крайне необходимо» улучшить эффективность, и Маск готов «с радостью» помочь этому.

«У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — указал миллиардер.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства назначит Илона Маска на «очень влиятельную должность», напоминает Ura.ru.

